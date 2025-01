Ilary Blasi si prende una pausa dalla televisione

In un’intervista rilasciata a FQ Magazine, Ilary Blasi ha confermato le voci che circolavano da tempo riguardo alla sua assenza dai programmi di Mediaset. La conduttrice romana ha dichiarato che, dopo la sua partecipazione a Battiti Live e il lancio della docu-serie su Netflix, non ha in programma di tornare in tv. “Mi vedrete in tv, ma su Netflix”, ha affermato, lasciando intendere che per il momento non ci saranno nuovi progetti con l’azienda di Cologno Monzese.

Un addio temporaneo o definitivo?

Le parole di Ilary lasciano spazio a diverse interpretazioni. La decisione di allontanarsi dalla conduzione potrebbe essere una scelta personale, ma le circostanze sembrano suggerire che la situazione con Mediaset non sia delle migliori. La conduttrice, infatti, è stata relegata a Battiti Live, un programma estivo che, sebbene di successo, non ha lo stesso peso di un prime time invernale. Inoltre, la sua recente ospitata al Tg1, emittente della Rai, ha alimentato ulteriormente i dubbi sulla sua posizione con Mediaset.

Il nuovo amore di Ilary Blasi

Oltre alla sua carriera, Ilary ha parlato anche della sua vita privata, rivelando dettagli sul suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, un imprenditore tedesco. La conduttrice ha descritto come la loro relazione sia iniziata in un periodo particolare della sua vita, sottolineando il supporto e la forza che ha trovato in lui. “Ho trovato una persona con cui condividere momenti vissuti assieme”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza del dialogo e del confronto nella loro relazione. La Blasi ha anche scherzato sul fatto che la sua vita da celebrità ha stravolto quella di Muller, portandolo al centro del gossip italiano.

Il futuro di Ilary tra Netflix e nuovi progetti

Con l’uscita della sua docu-serie su Netflix prevista per il 9 gennaio, Ilary Blasi sembra voler intraprendere una nuova strada lontano dai riflettori della televisione tradizionale. La scelta di affidarsi a una piattaforma di streaming per raccontare la sua storia potrebbe rappresentare un cambio di rotta significativo nella sua carriera. Resta da vedere se questa pausa dalla tv sarà temporanea o se segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per la conduttrice, che continua a essere una figura centrale nel panorama dello spettacolo italiano.