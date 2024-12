Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sono incontrate nel primi anni 2000, ai tempi di Passaparola, nello studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese nel ruolo di letterine, entrambe ventenni: da allora tra le due sarebbe nata una grande amicizia. Hanno condiviso una carriera di pari passo a Mediaset e tappe simili anche nella vita privata, con Silvia che conosce Pier Silvio Berlusconi nel 2001 ad una partita di beneficenza del Milan a San Siro e Ilary che incontra Totti nel 2002.

In crisi l’amicizia ventennale Ilary Blasi e Silvia Toffanin?

Trascorsi 25 anni, la loro amicizia sembra essersi però incrinata. Nel momento in cui Ilary aveva dovuto scegliere il salotto televisivo dove raccontare la sua verità a marzo 2022, quando non si faceva che parlare di lei, non aveva avuto alcuna esitazione: Verissimo era la scelta perfetta. Nell’intervista, condotta dalla Toffanin, Ilary aveva affrontato tematiche scottanti come la presunta infedeltà del marito; stessa cosa un anno fa, nella sola occasione in cui si è raccontata dopo l’uscita di Unica in cui ha parlato della gelosia dell’ex marito, delle difficoltà in famiglia e dei retroscena del divorzio tormentato. È però sul settimanale Oggi che si solleva il dubbio che qualcosa si ormai è incrinato tra le due amiche, forse a causa dei rapporti sempre più distaccati tra Ilary e Mediaset, di cui è CEO Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin.

L’amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin sembra in crisi: le possibili cause

“Credo rifarà Battiti Live l’anno prossimo. Poi, se ci saranno altri progetti che saranno adatti a lei, e le interessano, ovviamente ci fa piacere che Ilary lavori con noi. Ad oggi, passiamo”, aveva dichiarato il figlio di Silvio Berlusconi nella serata palinsesti Mediaset 2024/2025 a inizio luglio. Con questa decisione avrebbe lasciato a Ilary solo alcune serate nello show musicale dell’estate Battiti Live, cedendo la condizione de L’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria e quella de La Talpa a Diletta Leotta.