Imprese: rapporto con banche, Miwa Energia apre 2026 con Mcc e Sace

Benevento, 13 gen. (Labitalia) – Approfondire le dinamiche evolutive del rapporto tra banca e impresa, analizzando come le garanzie stiano assumendo un ruolo sempre più complementare e strategico rispetto agli approcci tradizionali di accesso al credito: è questo il focus del convegno sul tema 'Le Garanzie nell’attuale scenario creditizio: il nuovo paradigma del credito bancario', organizzato da Miwa Energia Spa, in programma venerdì, 16 gennaio a partire dalle ore 9, nella cornice del Castello dell’Ettore ad Apice (Bn).

L'iniziativa, che gode del patrocinio di Arte – Associazione reseller e trader dell'energia, Confindustria Benevento, università degli studi del Sannio, Sei Sannio e Sannio Valley, intende esplorare le innovazioni normative e gli strumenti finanziari capaci di favorire un accesso al credito più equo, inclusivo e coerente con i criteri esg e gli obiettivi dell’Agenda 2030.

I lavori saranno aperti da Michele Zullo, ceo di Miwa Energia Spa, seguiti dai saluti istituzionali. La prima sessione tecnica prevede gli interventi di Sante Attolini, consulente finanziario d’impresa, e di Diego Pellegrino, Portavoce di Arte – associazione reseller e trader dell'energia, che tracceranno il quadro attuale dei rispettivi mercati di riferimento: finanziario ed energetico.

Punto qualificante dell'edizione 2026 è la presenza dei massimi esperti in tema di garanzie statali e agevolazioni pubbliche. L'evento offrirà infatti un focus specifico sugli strumenti di garanzia pubblica durante una tavola rotonda moderata dalla professoressa Antonella Malinconico, ordinario di economia degli intermediari finanziari presso l’università degli studi del Sannio, nel corso della quale interverranno: Adelaide Mondo, responsabile dg dell’ufficio lending products solutions & sales, Bper Banca; Carmine Iazzetta, area manager corporate Campania Nord, Unicredit; Raffaele Scala, direttore della filiale imprese di Benevento, Intesa San Paolo; Pasquale Lampugnale, ceo di Sidersan SpA; Pierpaolo Brunozzi, responsabile strumenti di garanzia e agevolazioni di Mediocredito Centrale (Mcc) e Giulia Curcio, relationship manager sales pmi Campania di Sace.

"In uno scenario economico sempre più complesso – afferma Michele Zullo, Ceo di Miwa Energia spa – la solidità di un'azienda non si misura solo dai bilanci, ma dalla capacità di dialogare in modo evoluto con il sistema creditizio. Per questo, riteniamo che una corretta educazione finanziaria sia oggi imprescindibile per chi fa impresa: conoscere gli strumenti, comprendere le nuove logiche di rating e i criteri Esg non è più un'opzione, ma una necessità vitale. È con orgoglio che per il terzo anno consecutivo Miwa Energia si fa promotrice di un focus specifico su questi temi, portando sul nostro territorio interlocutori di calibro nazionale come Mcc e Sace. Confermiamo così il nostro impegno non solo come operatore energetico, ma come partner strategico per la crescita culturale e manageriale del tessuto imprenditoriale locale".