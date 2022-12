In auto con un ordigno esplosivo mortale: arrestato un 20enne

In auto con un ordigno esplosivo mortale: in Puglia è stato arrestato un 20enne che con quella vera e propria bomba rischiava di trasformare il Natale in una tragedia mortale.

Una velina stampa dei Carabinieri dà menzione dell’accaduto, secondo cui il fermato portava in auto, “nel piccolo vano posto tra i sedili anteriori e quelli posteriori, un ordigno esplosivo rudimentale molto pericoloso”.

L’ordigno in questione era costituito “da una base a forma cilindrica, rigida, del peso di ben 185 grammi e della lunghezza di oltre 35 centimetri”. Per quell’oggetto letale un ventenne è stato arrestato dai carabinieri a Spinazzola, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il giovane era stato fermato durante un controllo serale mentre era alla guida di una Peugeot. Dopo aver fermato il veicolo il giovane ha esibito i documenti richiesti dai militari che però, “insospettiti dall’atteggiamento circospetto, hanno approfondito il controllo, ispezionando la vettura”.

“Letale per quantità e forma”

E lì c’è stato il bingo: “Con l’ausilio del nucleo artificieri/antisabotaggio della 5° sezione del Nucleo Operativo di Bari, è stata eseguita una valutazione dell’ordigno rudimentale, dichiarato letale non solo per il quantitativo di materiale esplodente in esso contenuto, ma anche per l’involucro in plastica che, al momento dell’esplosione, avrebbe generato delle schegge altamente pericolose”.

Il giovane adesso dovrà rispondere di porto e detenzione di materiale esplodente. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Spinazzola.