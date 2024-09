In rete c'è commozione per una dichiarazione eccessiva di Giulia De Lellis.

In rete c'è commozione per una dichiarazione eccessiva di Giulia De Lellis.

Recentemente, la popolare influencer Giulia De Lellis ha subito intense critiche su internet per un suo commento. Questa frase, pronunciata al termine della sua giornata lavorativa, ha scatenato un’ondata di commenti negativi lasciando la De Lellis al centro dell’attenzione. Vediamo insieme cosa ha detto che ha suscitato tanta reazione.

Giulia De Lellis, famosa influencer e nota corteggiatrice di Uomini E Donne, ha oltre cinque milioni di follower sui social media. Ha rilasciato un commento riguardo alla sua giornata lavorativa che ha provocato un sentimento di indignazione tra gli utenti sul web. La De Lellis ha filmato il suo giorno lavorativo a Milano, apparendo impeccabilmente vestita e truccata come sempre, e ha pubblicato il video nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale.

Nel video, ha espresso con una certa afflizione, quanto sia surreale iniziare a lavorare quando c’è ancora luce solare, e concludere quando è già buio. Queste sono le sue parole esatte: “È veramente assurdo entrare in ufficio con la luce del sole e uscire che è notte. Mi sono appena resa conto di non essere uscita da tutto il giorno fuori. Neanche ho messo fuori la testa. Ho chiuso la porta che era giorno, la riapro ed è notte”.

Il video è immediatamente diventato virale e il lamento della De Lellis ha suscitato reazioni negative tra i suoi follower. Molti hanno risposto negativamente alle sue parole. In particolare, su X (ex Twitter) gli utenti hanno rilevato come la quotidianità descritta dalla influencer coincide esattamente con quella di molte persone ordinariamente impiegate, che raramente riescono a ritagliarsi dei momenti per loro stessi nella settimana.

La critica si è riversata sulla decisione di Giulia De Lellis di indossare un abito da sera per andare a lavorare, un comportamento che molti hanno definito inappropriato. Ecco cosa è stato detto sull’argomento in X: c’era anche chi non approvava la sua scelta di vestiti.