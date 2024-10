In un'intervista, Alan Friedman ha condiviso la sua esperienza a "Ballando co...

Alan Friedman, noto giornalista americano e concorrente attuale di Ballando con le Stelle, sta rispondendo con vivace ironia alle critiche ricevute. Recentemente, ha controbattuto le osservazioni pungenti di Massimiliano Ossini, il quale aveva affermato di ballare «cento volte meglio» di lui.

Durante la sua apparizione nel programma radiofonico 5 in Condotta su Rai Radio2, condotto da Serena Bortone, Friedman ha ribattuto con un tono scherzoso, ritenendo poco gentile il commento del collega. Ha detto: «Gli ho detto: ‘Ti voglio bene, è solo che balli come un trattore in amore’. Gli ho suggerito di rilassarsi un po’ prima di ballare, magari con un whisky, perché si muove in modo piuttosto rigido».

Inoltre, Friedman ha menzionato Sonia Bruganelli, sua rivale nella prossima eliminazione di sabato sera, che porterà alla prima espulsione di questa stagione. Specificando il proprio punto di vista su Bruganelli, ha affermato: «Alcuni la considerano antipatica, ma personalmente la trovo molto cortese».

Nonostante il tono di leggerezza, Friedman ha voluto esprimere rispetto per Bruganelli, lanciando però un ulteriore messaggio al pubblico, incoraggiandolo a votare per lui piuttosto che per Sonia, con una battuta sulla sua presunta “antipatia”.

Un Friedman più ironico

Durante un’intervista recente, Friedman ha rivelato di essere diventato più pungente e sarcastico dietro le quinte del programma, affermando di voler emulare l’approccio “benevolo” di Walter Veltroni. Tuttavia, non rinuncia al suo spirito ribelle, vedendo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle come un’opportunità di riscatto personale, mirando a rendere il suo personaggio più affascinante e decisamente meno “noioso”, come si è descritto in tono scherzoso.

Reazioni a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli, parte della giuria, ha notato il suo stile provocatorio e lo ha scherzosamente etichettato come “paracu*o” già nella prima serata. Friedman si muove infatti su un terreno instabile, mescolando sarcasmo e provocazione, sfidando i suoi partner di danza e i giudici con osservazioni taglienti e un atteggiamento spensierato.

Con la sfida contro Sonia Bruganelli sempre più vicina e la competizione con Massimiliano Ossini, Alan Friedman sembra determinato a tenere alta l’attenzione su di sé, promettendo di offrire momenti divertenti e sorprendenti nel corso dello show.