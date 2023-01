Home > Video > In Usa repubblicano McCarthy non eletto speaker, Trump: votatelo In Usa repubblicano McCarthy non eletto speaker, Trump: votatelo

Milano, 4 gen. (askanews) – Caos alla Camera dei rappresentanti Usa dove ancora non è stato eletto il successore di Nancy Pelosi alla presidenza. La maggioranza, ora repubblicana, per tre volte non ha raggiunto i voti per eleggere “speaker” Kevin McCarthy, un fatto del genere non accadeva da 100 anni. A far mancare i voti necessari un piccolo gruppo di repubblicani radicali e più vicini a Trump che considerano McCarthy troppo morbido. A poche ore dalla nuova seduta lo stesso ex presidente Usa è intervenuto chiedendo di votare il candidato repubblicano “Non trasformate un grande trionfo in una sconfitta gigante e imbarazzante – ha scritto sui social – è ora di festeggiare, ve lo meritate. Kevin McCarthy farà un buon lavoro”. Senza l’elezione dello speaker della Camera si ferma tutta la macchina: non si possono far giurare i deputati, nominare i presidenti di commissione, impegnarsi in procedimenti in aula.

