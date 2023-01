In Vietnam si cerca di estrarre bimbo caduto in pilone di cemento

In Vietnam si cerca di estrarre bimbo caduto in pilone di cemento

In Vietnam si cerca di estrarre bimbo caduto in pilone di cemento

Roma, 4 gen. (askanews) – Degli ingegneri stannno tentando con l’aiuto dell’esercito di portare in salvo un bambino di 10 anni caduto nel weekend di capodanno dentro un pilone di cemento profondo 35 metri che si trova in un cantiere di costruzione di un ponte, nella provincia di Dong Thap, nel sud del Vietnam. Le immagini sono state diffuse dal dipartimento provinciale per l’informazione e la comunicazione di Dong Thap.

Il bimbo, Thai Ly Hao Nam, ha smesso di interagire con i soccorritori e non è chiaro se sia ancora vivo. Probabilmente cercava di raccogliere materiale in ferro quando è caduto dentro al pilone.

I soccorritori hanno tentato finora di perforare e alleggerire il terreno circostante per estrarre il pilone e tirare fuori il piccolo.