Un nuovo spazio per donne e famiglie in difficoltà apre a Regina, offrendo servizi vitali.

Un nuovo inizio per le donne vulnerabili

Mercoledì, la YWCA ha inaugurato il Centro Kikakihtânaw per donne e famiglie, situato al 2817 di 12th Ave. Questo nuovo spazio è stato concepito per affrontare le difficoltà che le donne affrontano quando fuggono da situazioni di violenza o senza tetto. La struttura rappresenta un importante passo avanti nella creazione di un ambiente sicuro e accogliente per le donne e le famiglie vulnerabili della comunità.

Un ambiente di supporto e speranza

Melissa Coomber-Bendtsen, CEO della YWCA Regina, ha dichiarato: “Le nostre donne sono qui da tre settimane e già noto come riescono a gestire la loro giornata, come si riuniscono per supportarsi a vicenda in modo diverso”. Questo nuovo centro non è solo un luogo fisico, ma un rifugio che offre opportunità di crescita e recupero. Tanya Bunnie, una residente della YWCA, ha descritto la sua esperienza dicendo: “È stato come tornare a casa”. Dopo aver vissuto per strada e in rifugi temporanei, Bunnie ha trovato un ambiente dove poter ricominciare.

Servizi integrati per un supporto completo

Il centro, finanziato con 70 milioni di dollari da donatori, partner comunitari e vari livelli di governo, offre una gamma di servizi sotto lo stesso tetto. Bunnie ha iniziato a condurre corsi di perline e creazione di gonne di nastro all’interno della nuova struttura, dimostrando come il centro non solo fornisca un rifugio, ma anche opportunità per sviluppare abilità e costruire una comunità. “(La YWCA) ha detto ‘spingiamoci verso qualcosa in cui puoi prosperare’. Ho colto ogni opportunità per migliorare me stessa in vari aspetti”, ha aggiunto Bunnie.

Un futuro luminoso per le donne di Regina

Coomber-Bendtsen ha osservato che fin dal primo giorno, le donne che sono entrate nel centro hanno mostrato un cambiamento nel loro atteggiamento. “Ho già iniziato a vedere un senso di speranza nelle donne che stiamo servendo”. Questo nuovo centro rappresenta non solo un rifugio, ma un simbolo di speranza e rinascita per molte donne e famiglie che affrontano sfide significative. Con il supporto della comunità e delle istituzioni, il Kikakihtânaw Centre si propone di essere un faro di luce per coloro che cercano un nuovo inizio.