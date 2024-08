Il rogo, divampato nella serata di ieri, non è stato domato ed è in espansione a causa del vento

Grande paura ad Atene per un vasto incendio che è divampato a nord della capitale della Grecia. Le fiamme, fuori controllo, stanno minacciando anche le abitazioni: le autorità hanno ordinato l’evacuazione di diverse località minacciate dalle fiamme, tra cui Maratona e Varnavas.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 11 agosto, è divampato un grosso incendio in un’area boschiva alla periferia nordorientale di Atene, in Grecia. Il fumo prodotto dall’incendio ha coperto in parte anche il cielo di Atene che si è illuminato di rosso. A causa del rogo sono state distrutte decine di case e, secondo quanto riportato dai media locali, almeno cinque città sono state fatte sgomberare nella zona di Varnavas e di Maratona, 40 km a nord di Atene. Il vasto rogo non è stato domato e continua ad espandersi a causa del vento, nonostante il lavoro di diverse squadre di vigili del fuoco. La protezione civile della Grecia ha ordinato l’evacuazione inviando sms ai residenti della regione colpita. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è tornato, nel pomeriggio di domenica, ad Atene per seguire da vicino la situazione.

Gli altri incendi in Grecia

A Megara, nell’Attica occidentale, è scoppiato un altro incendio, innescando un allarme di evacuazione: sul posto hanno lavorato 48 vigili del fuoco equipaggiati con 13 veicoli e altri volontari, mentre due aerei e due elicotteri hanno fornito supporto. Parzialmente domato, invece, un incendio nella città di Lagades, nella zona di Salonicco: sul posto sono intervenuti 20 vigili del fuoco, 10 veicoli e un elicottero.

