Incendio in hotel in Turchia: dieci morti in un tragico incidente

Il drammatico incendio che ha colpito la stazione sciistica di Kartalkaya, in Turchia, ha provocato almeno dieci morti e ben trentadue feriti. Il rogo è divampato verso le 3:30 della notte (1:30 in Italia), all’interno del ristorante di un hotel di dodici piani, dove si trovavano circa 234 persone.

Incendio in hotel in Turchia, il bilancio: dieci vittime e trentadue feriti

Il ministro dell’Interno in Turchia, Ali Yerlikaya, ha aggiornato il bilancio delle vittime e confermato che i feriti sono saliti a trentadue. Le prime fiamme si sono propagate dal ristorante e poi più velocemente ai piani superiori, dove si trovavano le camere. Il panico delle persone presenti è stato totale… Molti dei presenti hanno tentato di salvarsi, alcuni lanciandosi dalle finestre per sfuggire al fuoco. Le immagini che sono emerse sui social mostrano l’hotel avvolto dalle fiamme sono terribili, con colonne di fumo che si alzano e la montagna innevata sullo sfondo. I soccorsi sembrano essere stati difficoltosi dalla posizione dell’hotel, che sorge su un costone roccioso, rendendo così molto difficile l’arrivo dei mezzi di emergenza. Nonostante ciò, ben 30 squadre di vigili del fuoco e 28 ambulanze sono intervenute per domare l’incendio e soccorrere i feriti. E’ evidente che l’edificio ha subito danni gravissimi. L’intervento rapido dei soccorritori, ha fatto sì che molti ospiti siano riusciti a mettersi in salvo.

Incendio in hotel in Turchia: quali le cause della tragedia?

Alcuni di questi sono stati trasferiti in strutture vicine, ma la tragedia ha lasciato segni indelebili in molti di loto. Ora, tutti si chiedono cosa possa aver causato questo disastro. Le indagini sono in corso per capire se ci siano responsabilità nella gestione dell’hotel. Il governatore Abdulaziz Aydin ha dichiarato che alcune delle vittime sono morte nel tentativo disperato di fuggire. La tragedia ha scosso non solo la località di Kartalkaya, ma l’intero paese, che ora è normale si interroga sulle cause di un incendio così grave. Anche se Ankara è a circa 170 chilometri, la gestione immediata dell’emergenza non è stata facile. Purtroppo, il numero delle vittime potrebbe ancora salire. La tragedia di Kartalkaya rimarrà nella memoria di chi c’era, non solo per le vite perse, ma per la paura vissuta da chi è riuscito a scampare alle fiamme.