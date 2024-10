Un caso di spionaggio senza precedenti

L’inchiesta sui presunti dossieraggi ha rivelato un quadro allarmante riguardo alla sicurezza nazionale in Italia. Con oltre 800mila persone spiate e una mole di dati impressionante, le autorità stanno cercando di comprendere l’entità di questo sistema di spionaggio. Gli accessi non autorizzati ai server del ministero dell’Interno hanno sollevato interrogativi su come sia possibile che tali violazioni possano avvenire senza un adeguato controllo.

Il ruolo di Equalize e le accuse di hackeraggio

Al centro dell’inchiesta c’è la società Equalize, accusata di essere coinvolta in attività illecite di raccolta e gestione di dati sensibili. Secondo le indagini, un membro del gruppo sarebbe stato in possesso di un hard disk contenente l’intero database della Sezione anticrimine del Ros di Milano. Questo rappresenta una miniera di informazioni che, se utilizzata in modo improprio, potrebbe compromettere la sicurezza di molti cittadini.

La chiavetta killer e la distruzione delle prove

Un aspetto inquietante emerso dall’inchiesta è l’uso di una cosiddetta “chiavetta killer”, un dispositivo in grado di cancellare in modo permanente i dati da un computer. Questo strumento evidenzia la determinazione del gruppo nel coprire le proprie tracce e distruggere le prove delle loro attività illecite. Gli inquirenti hanno sottolineato come questa tecnologia possa rappresentare una vera e propria minaccia per la sicurezza nazionale.

Le dichiarazioni degli indagati

Durante gli interrogatori, molti degli indagati hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice, limitandosi a dichiarazioni spontanee. Carmine Gallo, un ex poliziotto e socio di minoranza di Equalize, ha affermato di essere un “servitore dello Stato” e ha espresso la sua volontà di collaborare con i pubblici ministeri per dimostrare la propria innocenza. Tuttavia, la maggior parte degli altri indagati ha preferito mantenere il silenzio, lasciando aperti molti interrogativi sull’effettiva portata delle loro azioni.