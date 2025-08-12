L’inchiesta urbanistica che ha scosso Milano torna al centro dell’attenzione con la decisione del tribunale del Riesame sui primi due arresti eseguiti nell’ambito dell’indagine. Bezziccheri e Scandurra sono infatti i protagonisti di questa fase iniziale, in cui vengono valutate le misure cautelari adottate dalla magistratura. La pronuncia del Riesame rappresenta un passaggio cruciale per l’evoluzione dell’inchiesta, che mira a fare luce su presunti illeciti legati a progetti e concessioni urbanistiche nella città.

Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame si pronuncia sui primi due arresti: la decisione

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto la revoca degli arresti dell’imprenditore Andrea Bezziccheri e dell’ex membro della Commissione Paesaggio, Alessandro Scandurra, entrambi coinvolti nell’indagine sulla gestione urbanistica della città.

Bezziccheri, che si trovava in carcere a San Vittore, e Scandurra, ai domiciliari, sono stati rimessi in libertà, segnando così un importante passo indietro rispetto alle misure cautelari adottate lo scorso 31 luglio. La decisione rappresenta un primo significativo stop nell’inchiesta promossa dalla Procura di Milano.

Motivazioni e possibili conseguenze della decisione del Riesame

Al momento non è ancora chiaro se il collegio giudicante, presieduto dalla giudice Paola Pendino, abbia annullato gli arresti perché mancavano prove sufficienti per sostenere gravi indizi di colpevolezza o perché non sussistevano esigenze cautelari nel proseguimento delle indagini. La motivazione ufficiale sarà depositata entro 45 giorni.

Pur non anticipando gli esiti dei prossimi provvedimenti, questa sentenza potrebbe influenzare i ricorsi di altri indagati, tra cui l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, il costruttore Manfredi Catella, l’ex presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e il costruttore Federico Pella, le cui posizioni saranno esaminate nei prossimi giorni.