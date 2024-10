La città di Eboli è stata teatro, nel pomeriggio della giornata di ieri, di un tremendo incidente stradale che ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta. Nello scontro, come purtroppo spesso accade in questi casi, ha avuto la peggio il motociclista.

Eboli, scontro tra moto e auto: morto un uomo

Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 ottobre, lungo la strada statale 18, in località Santa Cecilia, nel Comune di Eboli, è avvenuto un tremendo scontro tra una motocicletta e un’automobile. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. Per il momento si conoscono solo le sue conseguenze: un uomo di 50 anni ha perso la vita. Oltre al centauro, che non ce l’ha fatta, altre quattro persone, tra cui anche un minorenne, sono rimaste ferite.

Eboli, scontro tra moto e auto: indagini e feriti

Attualmente, le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, per provare a determinare le responsabilità in merito a quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. I sanitari hanno trasferito i feriti all’ospedale di Salerno, ma le loro condizioni di salute non sono state rese note.