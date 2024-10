Ferrara, tragico incidente: ciclista di 60 anni perde la vita travolto da un’auto

Tragico incidente a Ferrara: ciclista perde la vita sulla via Pomposa dopo collisione con auto. Polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle ore 7:00, sulla via Pomposa, nel tratto successivo all’intersezione con via dei Tigli, in prossimità della Litografia Tosi snc.

La vittima, un cittadino di nazionalità marocchina di sessant’anni, stava procedendo in bicicletta in direzione del litorale quando è stato coinvolto in una collisione con un’autovettura Fiat 500L.

Secondo le prime ricostruzioni, tuttora oggetto di verifica da parte delle autorità competenti, l’impatto è stato di notevole violenza. Il ciclista è stato proiettato ad una distanza considerevole, approssimativamente cento metri dal punto di collisione, terminando la sua corsa in un fosso adiacente alla carreggiata.

Il conducente del veicolo ha immediatamente arrestato la marcia e allertato i servizi di emergenza. Il personale sanitario del Suem118, prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente, non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.

Le pattuglie della polizia locale Terre Estensi hanno effettuato i necessari rilievi tecnici per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Data l’ora di punta, si sono formate code significative in uscita da Ferrara sulla via Pomposa, costringendo gli agenti a predisporre deviazioni del traffico per diverse ore al fine di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.