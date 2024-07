Un terribile incidente si è verificato all’alba di questa mattina, sabato 13 luglio, a Latina, in via del Lido. Un uomo ha perso la vita nello schianto.

Incidente a Latina, moto finisce fuori strada: morto un uomo

Un terribile incidente mortale si è verificato questa mattina, sabato 13 luglio, all’alba, in via del Lido, a Latina. Per cause ancora da accertare, una moto è finita fuori strada. L’uomo che era alla guida del mezzo a due ruote è stato sbalzato per diversi metri. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Latina: strada chiusa

L’incidente mortale è avvenuto in direzione Latina e la strada è stata chiusa dalla Polizia Municipale all’altezza dell’incrocio con via Prati di Coppola e fino alla rotonda di via Nascosa, dove si è verificato l’incidente.