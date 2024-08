Un grave incidente è avvenuto la mattina di venerdì 2 agosto 2024, in via Torino-Druento (SP 8) a Savonera di Collegno. All’incrocio con la strada interna 79, una moto che procedeva verso Torino è entrata in collisione con una macchina operatrice che proveniva da una stradina laterale.

Incidente Savonera di Collegno: motociclista trasportato in ospedale

Il motociclista, un giovane italiano di 22 anni residente a Druento, è stato sbalzato sull’asfalto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino con ferite che sembrano essere gravi. Il conducente del macchinario, un 51enne italiano che guidava un mezzo di proprietà di una ditta di Savonera, è uscito illeso.

Internvento della polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Collegno sono intervenuti per eseguire i rilievi e stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, con particolare attenzione alla possibile mancata precedenza del macchinario e alla velocità della moto.

Altro grave incidente a Torino

Lo scorso 27 luglio è avvenuto un ulteriore grave incidente, a Torino. In corso Trapani c’è stata una collisione tra un’auto e una moto all’intersezione con via Monginevro. Il motociclista è stato soccorso dopo essere caduto a terra, ma fortunatamente non sembra aver subito gravi lesioni. È stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza inviata dal 112. Il conducente della Volkswagen Polo, che si stava dirigendo verso il centro città, è uscito illeso dall’incidente.