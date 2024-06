L’incidente è avvenuto ieri sera, 19 maggio, intorno alle 22:30 sull’autostrada A4 ed ha coinvolto una Fiat Panda con a bordo due giovani che si è schiantata contro un camion. La collisione ha ferito l’uomo alla guida del mezzo, mentre è andata peggio alla ragazza che era con lui, la ventenne ha purtroppo perso la vita.

Incidente sull’A4 causa la morte di una ventenne

Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A4, più precisamente poco dopo l’area di servizio di Arino di Dolo, in direzione Venezia. Stando ai primi dettagli in merito all’incidente, la Fiat Panda si è scontrata con il mezzo pesante poco prima della deviazione per l’A57.

A quanto pare è stato un vigile del fuoco di Udine di passaggio a prestare i primi soccorsi, iniziando anche le operazioni RCP ancor prima dell’arrivo dei sanitari. Successivamente sono giunti sul posto anche altri vigili del fuoco provenienti da Mira e Padova che hanno messo in sicurezza i mezzi e supportato i soccorsi del Suem.

Purtroppo per la ragazza di venti anni a bordo della Fiat Panda non c’è stato nulla da fare, nemmeno i soccorsi sono riusciti a salvarla. È rimasto invece ferito il conducente del mezzo che è stato trasferito in ospedale, mentre non ha subito alcun danno il guidatore del mezzo pesante.

Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta bloccata e le operazioni dei vigili del fuoco e dei sanitari sono terminate intorno alle 00:30.