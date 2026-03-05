Forti disagi sulla riviera dopo il maxi tamponamento: l’incidente in A 10 tra Pietra Ligure e Finale provoca lunghe code fino a 18 chilometri e traffico congestionato anche sulla Via Aurelia.

Pietra Ligure – Finale Ligure. È qui che, poco prima dell’una, la giornata sull’autostrada ha cambiato ritmo. All’improvviso un incidente sulla A10. Un maxi tamponamento, cinque mezzi coinvolti tra auto e furgoni. La dinamica? Ancora da chiarire. Intorno alle 12.45, secondo quanto appreso dalle prime ricostruzioni, i veicoli si sono scontrati nel tratto compreso tra Pietra e Finale.

Tra Pietra e Finale, un pomeriggio difficile dopo l’incidente in A10

L’impatto dell’incidente sull’A10 ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto i militi della Croce Rossa di Loano, i volontari di Pietra Soccorso, il personale sanitario del 118 e anche i vigili del fuoco del distaccamento locale. Sirene, mezzi in corsia d’emergenza, automobilisti fermi. La scena tipica di quando succede qualcosa che blocca tutto.

Due le persone rimaste ferite nell’impatto tra i veicoli. Sono state soccorse sul posto e poi accompagnate all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti. Le prime informazioni arrivate dal personale sanitario parlano di condizioni non gravi. Una buona notizia, almeno quella.

Subito dopo il tamponamento la tratta è stata chiusa al traffico. Una decisione inevitabile per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. Nel frattempo le squadre hanno iniziato a lavorare alla rimozione dei mezzi incidentati, ancora in corso nel primo pomeriggio.

Il risultato? Code. Lunghe. E inevitabili.

Tra cantieri e traffico: le conseguenze dell’incidente in A10 sulla viabilità

L’aggiornamento per quanto riguarda l’incidente sull’A10 delle 16.45 racconta bene la situazione, i disagi non sono finiti, anzi. Alla criticità provocata dal tamponamento si sono aggiunti anche i cantieri già presenti lungo la tratta autostradale. Il traffico si è accumulato chilometro dopo chilometro.

Al momento vengono segnalati 14 chilometri di coda tra Borghetto e Spotorno, in direzione Savona. Ma in alcuni momenti gli incolonnamenti hanno raggiunto anche i 18 chilometri. Una fila quasi continua di auto, camion, furgoni. Motori accesi, qualcuno che spegne per risparmiare carburante.

Non solo, sembrerebbero esserci altri rallentamenti… sono stati registrati tra Savona e Spotorno, dove si segnalano due chilometri di coda causati dai lavori presenti lungo la carreggiata.

Le ripercussioni non si sono fermate all’autostrada. La pressione del traffico ha infatti coinvolto anche la viabilità ordinaria, soprattutto lungo la Via Aurelia. Ecco che qui la circolazione è diventata congestionata nel corso del pomeriggio, con flussi di veicoli che hanno cercato di evitare l’autostrada ormai bloccata.

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente, le operazioni tecniche sono proseguite per ore. Squadre impegnate nella rimozione dei mezzi e nel ripristino della carreggiata. Un lavoro lento, inevitabile quando si tratta di mettere in sicurezza un tratto autostradale.

E il traffico continua a scorrere a singhiozzo. A tratti si muove ma poi si ferma di nuovo. Chi è in viaggio lungo la riviera lo sa bene. Oggi, più del solito.