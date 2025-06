Un grave incidente stradale

Un incidente stradale ha scosso la tranquillità del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove un pullman con a bordo 56 persone è rimasto coinvolto in un sinistro. La situazione ha richiesto l’attivazione della maxiemergenza da parte del 118 di Arezzo, che ha prontamente inviato una task force per gestire l’emergenza.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze, tra cui due infermierizzate e una automedica, oltre all’elicottero Pegaso, per garantire un intervento rapido e efficace.

Interventi e soccorsi

La risposta dei soccorritori è stata tempestiva: due medici e sei infermieri sono stati inviati per prestare assistenza ai feriti. I vigili del fuoco hanno collaborato per mettere in sicurezza il pullman e gestire la situazione, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. È emerso che tre passeggeri hanno necessitato di cure più approfondite, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Impatto sul traffico e supporto psicologico

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico, con la corsia chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Questo ha causato rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito. Inoltre, la Protezione Civile è intervenuta per fornire supporto alle persone che, pur non essendo ferite, si trovavano in stato di choc a causa dell’accaduto. La situazione è stata gestita con grande professionalità, dimostrando l’efficacia del sistema di emergenza in situazioni critiche.