Incidente mortale questa mattina, giovedì 20 giugno, poco prima delle 12, sul ponte di Sant’Antioco lungo la statale 126, in Sardegna.

La dinamica dell’incidente

Un uomo di 49 anni, Alessandro Valdes, ingegnere originario di Carbonia, ma, da tempo, viveva e aveva il suo studio a Selargius. L’uomo ha avuto un malore e ha perso il controllo della propria auto, un’Audi Q3, che è finita contro una Citroen Picasso.

L’impatto frontale tra le due auto ha provocato la morte dell’uomo: i medici hanno tentato di rianimare il 49enne, le ferite riportate sono apparse subito molto gravi, ma a causare la morte si teme sia stato un infarto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la persona incastrata all’interno dell’auto e per la messa in sicurezza della vettura, mentre sono in fase di accertamento le indagini, per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto in questo tragico evento, da parte dei carabinieri della compagnia di Carbonia.

Trasportato in ospedale, invece, il conducente dell’altra auto coinvolta: soccorso dalla medicalizzata del 118 Areus diretta al Sirai di Carbonia, in codice rosso, un 44enne nato a Torino.

Il ricordo del sindaco per la morte dell’uomo

“Un professionista stimato”, ricorda il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci. La vittima aveva firmato il progetto di messa in sicurezza del ponte sul quale è morto.