Un incidente che ha bloccato la A10

Questa mattina, un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante sul tratto della A10 Genova-Savona, causando la chiusura della carreggiata in direzione del capoluogo ligure. Il ribaltamento del veicolo ha richiesto l’intervento immediato delle autorità e ha generato notevoli disagi per gli automobilisti in transito.

Autostrade per l’Italia ha comunicato che, per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile, è stata attivata una task force composta da 40 persone e 20 mezzi specializzati.

Le misure adottate per gli automobilisti

In un gesto di supporto verso gli utenti in coda, gli operatori di Aspi hanno distribuito circa 4.500 bottigliette d’acqua a coloro che si trovavano in attesa. Attualmente, il traffico è stato ripristinato su una corsia, ma si registrano ancora 6 km di coda nel tratto compreso tra Varazze e il bivio con la A26. Le ripercussioni si estendono anche sulla A26, dove si segnalano rallentamenti nel tratto tra Masone e l’allacciamento con la A10, sempre in direzione Genova.

Consigli per gli automobilisti in transito

Per gli automobilisti provenienti da Savona e diretti verso Genova, Aspi consiglia di prendere la A26, svoltare sulla diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova. Anche per coloro che viaggiano sulla A26, provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Genova, si raccomanda di seguire la stessa diramazione per evitare ulteriori disagi. È fondamentale prestare attenzione alle segnalazioni e alle indicazioni fornite dagli operatori stradali per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi.