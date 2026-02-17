incontro a geneva mediato dagli usa con poche speranze di svolta

Il terzo ciclo di colloqui trilaterali riunisce rappresentanti russi, ucraini e americani a Geneva, mentre bombardamenti e attacchi energetici complicano qualsiasi prospettiva di accordo rapido.

Delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti si sono riunite a Geneva per un ciclo di colloqui diplomatici di due giorni, organizzati dagli Stati Uniti. L’appuntamento segue due precedenti incontri tenuti ad Abu Dhabi e arriva in un contesto segnato da continui attacchi militari che colpiscono civili e infrastrutture energetiche, complicando la possibilità di progressi concreti.

Il tono generale dei negoziati è stato definito da osservatori e partecipanti come cauto e con aspettative ridotte: le delegazioni arrivano con posizioni consolidate su temi sensibili, primo tra tutti il destino dei territori contesi e le garanzie di sicurezza che Kyiv chiede per mettere fine alle ostilità.

Composizione e obiettivi delle delegazioni

La delegazione ucraina è guidata da Rustem Umerov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa, con al seguito figure chiave come il capo di gabinetto presidenziale e il responsabile dell’intelligence militare. Il team è stato predisposto per coprire gli aspetti militari, politici e di sicurezza del negoziato, compresa la proposta di un cessate il fuoco mirato alle reti energetiche.

La squadra russa e i segnali politici

Da parte russa, il negoziatore principale è l’ex consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, il cui rientro alla guida della delegazione è stato interpretato come un possibile irrigidimento della posizione di Mosca. Accanto a lui figurano alte cariche diplomatiche e dell’intelligence, segnalando che la Russia intende affrontare il tema dei territori occupati tra i punti centrali del dialogo.

Temi chiave sul tavolo

Al centro delle discussioni vi sono tre nodi fondamentali: la definizione dello status delle aree occupate, le modalità di un eventuale monitoraggio di un cessate il fuoco e le garanzie per la resilienza energetica e civile. Kyiv insiste sulla necessità di un meccanismo di osservazione che impedisca accuse reciproche in caso di violazioni, mentre Mosca parla di una gamma più ampia di richieste legate ai suoi interessi strategici.

Monitoraggio e garanzie

L’idea di una missione di monitoraggio viene discussa come strumento tecnico per verificare il rispetto di un accordo, ma restano incerte le condizioni operative: chi la compone, dove opera e con quali poteri. La credibilità di qualsiasi sistema dipenderà dall’accettazione bilaterale delle regole e dai meccanismi di supervisione proposti.

Contesto militare e pressioni esterne

I colloqui si svolgono mentre lungo la linea del fronte, lunga circa 1.250 chilometri, proseguono scontri intensi e attacchi aerei che hanno spesso come obiettivo le infrastrutture energetiche, lasciando milioni di civili senza elettricità, acqua o riscaldamento. Questa realtà pratica alimenta la percezione, soprattutto a Kyiv, che Mosca non intenda ridurre la pressione militare anche durante i negoziati.

Washington, che media l’incontro, ha indicato scadenze e pressioni politiche per ottenere risultati, incluso un termine estivo per provare a consolidare un accordo. Tuttavia, analisti e funzionari segnalano che le divergenze su territori e garanzie di sicurezza rendono probabile che i colloqui producano al massimo avanzamenti limitati o intese procedurali, non una soluzione completa.

Prospettive e ostacoli

Tra gli ostacoli figurano la presenza di figure percepite come intransigenti, la prosecuzione degli attacchi militari durante le trattative e la diffidenza reciproca. Le parti dovranno trovare compromessi su termini essenziali: definizione delle linee di controllo, tempi di attuazione di un eventuale cessate il fuoco e modalità di ripresa economica e infrastrutturale.

Un elemento chiave sarà il ritorno dei negoziatori ai propri leader con mandati chiari: qualsiasi proposta emersa a Geneva richiederà infatti approvazioni politiche a livello nazionale prima di tradursi in impegni concreti. Fino ad allora, gli incontri restano uno spazio importante di confronto ma non una garanzia di pace immediata.

In definitiva, il ciclo di colloqui a Geneva rappresenta una tappa diplomatica significativa nel tentativo di gestire una crisi complessa. Pur nella scarsa fiducia e nelle difficoltà operative, il tavolo resta una delle poche opzioni praticabili per cercare soluzioni negoziate ai problemi che alimentano il conflitto.