Le immagini avevano fatto il giro del web, scatenando l’indignazione non sono degli animalisti, ma anche di tante altre persone che hanno a cuore la vita degli animali. Dopo quasi una settimana dal tremendo incidente, è stato trovato il pirata della strada che aveva investito e ucciso il cane Nina.

Investito e ucciso un cane: trovato il pirata della strada

Dalle immagini delle telecamere di sicurezza, si vedeva l’automobile bianca fermarsi sulla sua corsia di marcia in via Valle Nuccio, ad Alcamo, quando il guidatore ha visto la cagnolina Nina davanti a sé. In una manovra inspiegabile e che sembrava fatta di proposito, l’uomo aveva messo nuovamente in marcia l’auto, andando a colpire l’animale di 4 anni e investendolo. Nina stramazza al suolo e perde la vita: il pirata della strada fugge via.

Che cosa rischia il pirata della strada

A quasi una settimana di distanza, dopo che le immagini erano diventate virali sul web, l’uomo sarebbe stato rintracciato. Secondo quanto si apprende, il responsabile del tremendo sinistro sarebbe un 70enne proprietario di un appezzamento di terreno in zona. L’uomo è già stato fermato dalle autorità e ora rischia fino a due anni di reclusione.