Infermiera morta carbonizzata: l’incidente sconvolge Palermo

Francesca Sicurella, 40 anni, infermiera presso l’ospedale Cervello di Palermo, è morta in un tragico incidente che ha scosso la comunità. La donna, sposata e madre di due bambine, è deceduta carbonizzata nella sua auto dopo essersi schiantata contro un muro.

L’incidente è avvenuto a Carini, vicino Palermo, in via Bernardo Mattarella, nei pressi di via Amerigo Vespucci. Sicurella era alla guida della sua Opel Crossland quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. L’auto si è schiantata violentemente contro un muro e, subito dopo l’impatto, è stata avvolta dalle fiamme. La violenza del fuoco non ha lasciato scampo alla donna, che è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto tempestivamente e hanno lottato per spegnere il rogo.

Purtroppo, una volta domate le fiamme, hanno fatto la tragica scoperta: il corpo carbonizzato della 40enne era ancora all’interno della vettura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha sconvolto non solo i familiari, ma anche i colleghi e gli amici di Francesca, descritta da tutti come una donna premurosa e dedicata al suo lavoro. Al momento, le indagini sono in corso per accertare le cause che hanno portato all’incidente.