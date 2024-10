Inps: Vittimberga, 'in Campania come in Italia aumenta occupazione buona e stabile'

Inps: Vittimberga, 'in Campania come in Italia aumenta occupazione buona...

Napoli, 30 ott. (Adnkronos) – “La situazione della Campania è lo specchio amplificato di quella italiana. Un aspetto positivo è l'aumento, così come in tutto il territorio nazionale, dell'occupazione. L'occupazione risente di fenomeni storici, è cresciuta nel 2023 e, per il primo semestre del 2024, ci sono segni di ulteriore crescita. È un'occupazione buona, stabile, con un aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato, un'occupazione che inizia a coinvolgere, con le misure di sostegno alla famiglia, anche le fasce di popolazione che erano sottorappresentate, quindi un buon incremento della popolazione femminile e giovanile che finalmente riesce ad affacciarsi al lavoro”. Lo ha detto Valeria Vittimberga, direttrice generale dell'Inps, oggi alla presentazione del XXIII Rapporto annuale Inps, a Napoli.

“In Campania – aggiunge Vittimberga – è stata predisposta una intensificazione, da parte dell'Istituto, degli strumenti di intelligence per individuare dove ci sono i maggiori indici di rischio di illegalità nel mondo del lavoro, evitando di andare a disperdersi in rivoli di inutili ispezioni che danneggiano le imprese di un tessuto produttivo che è sostanzialmente sano. In Campania ci concentriamo sui fenomeni di macroillegalità, di sfruttamento e di lavoro nero, che l'Inps si impegna a combattere – conclude – in maniera decisa”.