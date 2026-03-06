Intercettori ucraini contro gli Shahed: perché Washington e i Paesi del Golfo guardano a Kiev

Intercettori ucraini contro gli Shahed: perché Washington e i Paesi del Golf...

Kiev ha messo a punto contromisure pratiche ed economiche per fermare le ondate di droni iraniani, e oggi quelle soluzioni attirano attenzione internazionale. La cooperazione coinvolge il Pentagono e alcuni governi del Golfo: si tratta di test sul campo, produzione locale e trasferimento di competenze, con l’obiettivo di offrire alternative meno costose agli intercettori tradizionali.

Cosa sta succedendo sul terreno

La guerra ha trasformato l’Ucraina in un laboratorio operativo. Qui si sperimentano e producono sistemi antidrone basati su componenti semplici, procedure nate dall’esperienza e una combinazione di sensori, artiglieria antiaerea e piattaforme intercettive a basso costo. Stati esteri hanno già richiesto sistemi, inviato tecnici e avviato discussioni per accordi di formazione e trasferimento tecnologico.

Perché questi sistemi interessano tanto

Il motivo è pratico: intercettori come il PAC-3, impiegati nei sistemi Patriot, sono estremamente costosi e limitati nel numero. Di fronte a sciami di droni come gli Shahed, usare missili da milioni di dollari per ogni bersaglio non è sostenibile. Le alternative ucraine — spesso droni ad ala fissa o quadricotteri progettati per ingaggiare altri velivoli — costano migliaia, non milioni, di dollari. Ciò abbassa il costo per intervento e preserva le scorte di sistemi ad alta capacità per minacce più gravi (missili da crociera o balistici).

Esempi concreti e aziende coinvolte

Tra i progetti citati figurano il Merops, sviluppato con investimenti privati, e il quadricottero Sting, nato in startup locali. Questi sistemi hanno un’impronta logistica ridotta e possono essere prodotti in serie a costi contenuti, facilitandone la diffusione operativa sia in Ucraina sia all’estero.

Il calcolo economico: quanto costa abbattere uno Shahed?

I numeri rendono l’idea: uno Shahed viene stimato tra i 20.000 e i 50.000 dollari. Un PAC-3, invece, supera spesso i 13 milioni di dollari a unità. Sostituire, quando possibile, l’uso dei missili più costosi con soluzioni ucraine permette di risparmiare enormemente e di usare i sistemi avanzati solo quando davvero necessari. Per i Paesi del Golfo e altri partner questo è un fattore decisivo nella pianificazione delle scorte e delle procedure operative.

Conseguenze per le scorte globali e per la strategia difensiva

Se intercettori economici fossero adottati su larga scala, le risorse avanzate verrebbero liberate e riallocate dove servono di più. Questo potrebbe migliorare la protezione di infrastrutture critiche e aumentare il supporto a scenari ad alta intensità. Allo stesso tempo, l’espansione produttiva delle piccole imprese ucraine appare strategica: molti fornitori sono startup o aziende di dimensioni ridotte, e la capacità produttiva va rafforzata senza indebolire la difesa nazionale.

Limiti e rischi da considerare

Kiev chiarisce che ogni trasferimento tecnologico o di personale deve salvaguardare la propria capacità difensiva. Un altro elemento di complessità sono i droni a reazione più veloci, come i Geran-3 impiegati dalla Russia, che superano le prestazioni degli Shahed e richiedono contromisure diverse. Inoltre, aumentare la produzione senza creare dipendenze esterne né svuotare le scorte locali è una sfida politica e industriale non da poco.

Il quadro strategico regionale

L’Iran ha accumulato un numero significativo di droni a basso costo, impiegandoli per colpire infrastrutture e logorare le difese. Paesi del Golfo e partner occidentali stanno mettendo in sicurezza depositi sensibili e riorganizzando corridoi logistici. La collaborazione con Kiev permette agli alleati di beneficiare di competenze operative testate sul campo e di ridurre l’uso dei missili Patriot per target a basso valore, ottimizzando così l’impiego complessivo delle risorse.

Prospettive di cooperazione

Nei prossimi mesi è probabile che si formalizzino trasferimenti tecnologici, programmi di formazione specialistica e produzioni congiunte. Iniziative come Project Octopus mirano a produrre intercettori in grandi numeri, coinvolgendo partner ucraini per trasformare una necessità contingente in un nuovo segmento industriale della difesa. Il successo dipenderà dalla capacità di espandere la produzione senza indebolire la protezione del territorio ucraino e dalla rapidità con cui gli alleati coordineranno forniture e addestramento. Resta però cruciale bilanciare trasferimenti e produzione con la sicurezza nazionale di Kiev e adattare le contromisure ai diversi tipi di minaccia, dai quadricotteri agli aerei a reazione. Le prossime mosse diplomatiche e industriali decideranno quanto rapidamente queste tecnologie diventeranno parte stabile dell’arsenale difensivo internazionale.