@ioviaggiosola45: "Sono sola da una vita"

"Mio marito mi ha lasciato, non ho un lavoro fisso, ho venduto la macchina, non ho una casa vera e propria. Sono sola da una vita. Secondo i canoni sociali sarei una fallita, ma non mi sono mai sentita più serena ed entusiasta e mi sento alla grande". La tiktoker @ioviaggiosola45 si racconta e svela i suoi punti di vista sulla vita.