Home > Video > @ioviaggiosola45: "Sono una fallita per la maggior parte delle persone, ma mi... @ioviaggiosola45: "Sono una fallita per la maggior parte delle persone, ma mi sento alla grande"

"Mio marito mi ha lasciato, non ho un lavoro fisso, ho venduto la macchina, non ho una casa vera e propria. Sono sola da una vita. Secondo i canoni sociali sarei una fallita ma non mi sono mai sentita più serena ed entusiasta e mi sento alla grande". Il punto di vista della tiktoker @ioviaggiosola45