Iran e Usa, Teheran parla di proposte non di colloqui formali

La Repubblica islamica ha respinto la versione di colloqui diretti con Washington, affermando che nei recenti giorni non sono stati intrapresi negoziati formali. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, ha scritto su X che negli ultimi 31 giorni non c’è stato alcun negoziato con gli Usa, ma solo una richiesta di dialogo accompagnata da una serie di proposte giunte attraverso intermediari esterni, in particolare il Pakistan. Questa posizione mette in luce la distanza tra le affermazioni pubbliche del governo di Washington e la versione ufficiale di Teheran.

Le parole di Teheran e il contesto ufficiale

Nel messaggio pubblicato dal ministero, il tono è netto: nessuna trattativa diretta e massima attenzione alla difesa del Paese. Baqaei ha ricordato che, in una fase in cui continua quella che ha definito “aggressione militare statunitense“, l’Iran concentra le energie sulla protezione della nazione e sulla mobilitazione delle istituzioni. Inoltre ha fatto riferimento a esperienze passate, sottolineando che non si dimentica il “tradimento della diplomazia” verificatosi in precedenti frangenti. Il richiamo alla memoria storica è pensato per spiegare la cautela di Teheran di fronte a segnali di apertura che non siano concreti e verificabili.

Chi sono i mediatori citati

Secondo la versione iraniana, i messaggi statunitensi sono arrivati tramite Paesi terzi considerati interlocutori affidabili, con menzione esplicita del Pakistan e riferimenti non ufficiali ad altri attori regionali. L’uso di mediatori indica una comunicazione indiretta che, agli occhi di Teheran, non equivale a un negoziato formale. Questo canale multilaterale è tipico in fasi di tensione alta: stati terzi trasmettono proposte o proposte di apertura, ma la differenza tra “messaggio” e “colloquio” rimane cruciale per la legittimazione politica interna iraniana.

La versione statunitense e le dichiarazioni pubbliche

Dal canto suo, la Casa Bianca e alcuni esponenti della maggioranza hanno dato una lettura diversa degli stessi contatti, parlando di colloqui «molto positivi e produttivi» volti a una soluzione complessiva delle ostilità. In alcune dichiarazioni pubbliche è stato annunciato anche un temporaneo rinvio di attacchi su infrastrutture energetiche iraniane, presentato come segnale di buona volontà. Tuttavia, la presenza di messaggi trasmessi tramite intermediari e l’assenza di comunicazioni ufficiali congiunte hanno reso l’interpretazione meno lineare e hanno lasciato spazio a contestazioni reciproche sulla natura degli scambi.

La discrepanza tra proclami e fatti

La divergenza tra l’annuncio di colloqui diretti e la precisazione iraniana che parla di sole proposte pervenute tramite terzi solleva una questione politica: cosa si intende esattamente per negoziato? Per Washington, la trasmissione di offerte e l’avvio di contatti indiretti possono essere presentati come un progresso diplomatico; per Teheran, invece, senza incontri ufficiali o mandati formali non si configura alcuna trattativa. Questa differenza semantica ha ricadute concrete sui mercati, sulla gestione della crisi nello Stretto di Hormuz e sulla percezione internazionale dell’affidabilità delle parti.

Possibili scenari e implicazioni regionali

Lo scarto tra le due narrazioni apre più scenari: dal rafforzamento del ricorso ai mediatori regionali, come Turchia ed Egitto, a una possibile intensificazione delle posture difensive su entrambi i fronti. Se la situazione restasse improntata a messaggi indiretti, la crisi potrebbe rimanere congelata in una fase di bassa intensità ma alta incertezza. Al contrario, un salto verso negoziati ufficiali richiederebbe garanzie e step verificabili che, secondo Teheran, ancora non si sono materializzati. In ogni caso, la gestione di questa fase avrà effetti sulla stabilità del Mediterraneo orientale e sulle dinamiche energetiche globali.

Per ora, le posizioni pubbliche sembrano distanti: da una parte le affermazioni ottimistiche che descrivono avanzamenti, dall’altra la ritrosia iraniana a riconoscere qualsiasi contatto come un negoziato. Resta fondamentale monitorare i canali diplomatici non ufficiali e verificare se i mediatori continueranno a fungere da ponte tra Washington e Teheran oppure se la comunicazione tornerà a essere esclusivamente antagonista. In questo quadro, la parola “negoziato” mantiene un valore politico decisivo e la definizione del termine determinerà il passo successivo delle relazioni tra i due Paesi.