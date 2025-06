La tensione tra Israele e Iran cresce: Netanyahu, in un’intervista ad ABC, non esclude l’eliminazione di Khamenei.

La tensione tra Israele e Iran continua a crescere, con attacchi reciproci che destabilizzano sempre di più il Medio Oriente. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, in un’intervista ad ABC, ha alzato il livello dello scontro, non escludendo un’azione diretta contro la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei. Questa escalation potrebbe aprire una nuova fase di conflitto dalle conseguenze imprevedibili per tutta la regione e non solo.

Teheran ordina evacuazione per canali israeliani dopo attacco, Israele annuncia distruzione di decine di missili

La televisione di stato iraniana ha riferito che Teheran ha disposto l’evacuazione dei canali israeliani N12 e N14, in risposta all’attacco israeliano contro l’edificio dell’emittente statale iraniana. Secondo il media ufficiale, questa misura è stata adottata in seguito all’azione ostile condotta dal “nemico sionista” contro il servizio di radiodiffusione della Repubblica Islamica.

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha comunicato che durante la notte i suoi caccia hanno intercettato e distrutto 20 missili terra-terra pochi minuti prima del loro lancio verso Israele, nell’ambito di una serie di raid che hanno colpito circa 100 obiettivi militari nella regione centrale di Isfahan. Il portavoce militare ha aggiunto che dall’inizio dell’operazione in Iran sono state rese inutilizzabili oltre 120 rampe di lancio missili, pari a un terzo dell’intero arsenale iraniano.

Escalation in Medio Oriente: Iran sotto attacco, Israele minaccia Khamenei

Nella notte, secondo quanto riportato dai media statali iraniani e russi, a Teheran si sono udite diverse esplosioni accompagnate da un intenso fuoco di difesa aerea, come riferito da Sky News. A Tel Aviv, le sirene d’allarme sono suonate senza preavviso, segnalando il lancio di missili dall’Iran, come constatato da Ansa sul posto. Allarmi simili si sono attivati in varie zone di Israele, con numerose esplosioni segnalate nel centro del paese.

L’esercito israeliano, tramite un comunicato diffuso su Telegram, ha reso noto che l’Aeronautica militare ha condotto diversi attacchi su vasta scala contro obiettivi militari iraniani nell’Iran occidentale. Durante queste operazioni, sarebbero stati colpiti decine di siti destinati al lancio e allo stoccaggio di missili terra-terra, oltre a lanciatori di missili terra-aria e depositi di droni.

Nel frattempo, Benyamin Netanyahu ha dichiarato in un’intervista ad ABC di non escludere la possibilità di eliminare l’ayatollah Ali Khamenei. Riguardo al presunto veto del presidente Donald Trump, che avrebbe avvertito come l’uccisione della guida suprema iraniana potesse peggiorare la situazione, il premier israeliano ha affermato che, al contrario, questa azione metterebbe fine al conflitto. Da quel momento sono seguite una serie di minacce reciproche sempre più intense tra Iran e Israele.