Iraq, gli auguri di Meloni in visita ai militari italiani a Erbil

Roma, 23 dic. (askanews) – “Sono venuta qui, non a fare dei comizi, sono venuta qui banalmente a dirvi che l’Italia è fiera del lavoro che fate, che nei giorni nei quali, normalmente, chi lavora fuori casa, torna in famiglia per passare tempo con la sua famiglia, nei giorni del Natale voi non potrete farlo, ma quella famiglia vi vede, non è solo la vostra famiglia, è la patria, che è una madre e io credo che quella patria in giorni come questi debba esserci”: così la presidente del Consiglio in visita a Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan in Iraq, dove è di stanza il contingente italiano della missione “Inherent Resolve/Prima Parthica””, lanciata nel 2014.

“L’Italia vi deve dire grazie, banalmente deve dirvi che riconosce il vostro valore e che come la patria può contare su di voi, spero che voi sappiate che potete contare sulla patria. Buon Natale a voi, alle vostre famiglie lontane. Siete 4.000 chilometri, forse qualcosa di più lontani da casa, ma casa vostra vi vede, sa quanto valete, sa quanto vi deve”, ha sottolineato la premier in divisa mimetica.