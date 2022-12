Home > Video > Iraq, Meloni in visita in tenuta militare: "La Patria è una madre" Iraq, Meloni in visita in tenuta militare: "La Patria è una madre"

La premier Meloni incontra il contingente italiano a Baghdad; "A voi dobbiamo la nostra testa alta e il nostro passo sicuro, casa vostra è fiera di voi. La Patria è una madre e non può mancare in un momento come questo, per farvi sentire vicini a casa".