Una scossa di terremoto magnitudo 5.6 ha colpito le isole Tonga: non ci sono stati morti o feriti

Nel corso della notte fra ieri e oggi, poco prima delle 5 ora italiana, è stato registrato un terremoto che ha interessato le isole Tonga. La scossa di magnitudo 5.6 si è verificata a ovest della capitale dell’arcipelago.

Isole Tonga, scossa di terremoto magnitudo 5.6: i dettagli

Una scossa di magnitudo 5.6 ha interessato nella notte le isole Tonga, nell’Oceano Pacifico. Il terremoto si è verificato alle 4:56, ora italiana, a 123 chilometri a ovest della capitale Nuku’alofa, l’area più popolosa di tutto il Paese. L’ipocentro è stato stimato a circa 187 chilometri di profondità. Per il momento non ci sono notizie di eventuali allarmi tsunami o di danni a cose o persone. A dare per primo la notizia è stato lo United States Geological Survey, a cui si è poi unito il Centro Comune di Ricerca, Commissione Europea (GDACS).

Isole Tonga, scossa di terremoto magnitudo 5.6: i precedenti

È corretto sottolineare che le Isole Tonga non sono nuove a movimenti del terreno di questo genere. La zona, infatti, sita in quello che è stato denominato Anello di Fuoco del Pacifico, è notoriamente molto attiva dal punto di vista sismico e tanti terremoti si verificano a cadenza quasi settimanale.