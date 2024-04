Israele a Onu: Khamenei come Hitler, abbiamo diritto a risposta

New York, 16 apr. (askanews) – Israele ha il diritto legale di rispondere al recente attacco dell’Iran allo Stato ebraico poiché Teheran ha “oltrepassato ogni linea rossa”, ha affermato il rappresentante permanente israeliano presso le Nazioni Unite Gilad Erdan.

“Questo attacco ha oltrepassato ogni linea rossa e Israele si riserva il diritto legale di reagire… A seguito di un attacco così massiccio e diretto contro Israele, il mondo intero, per non parlare di Israele, non può accontentarsi dell’inazione.

Difenderemo il nostro futuro”, ha detto Erdan alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

“Il regime degli Ayatollah ha un piano molto chiaro, dominare il mondo, esportando la rivoluzione in tutto il mondo. Il regime islamico non è diverso dal Terzo Reich e l’Ayatollah non è diverso da Hitler”, ha quindi accusato Erdan.