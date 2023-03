Israele ha lanciato in orbita un nuovo sofisticato satellite spia

Gerusalemme, 29 mar. (askanews) – Il ministero della Difesa israeliano ha annunciato di aver lanciato un nuovo satellite spia con capacità di imaging avanzate. La messa in orbita del “satellite di osservazione” Ofek-13 è stata realizzata da una base di lancio nel centro di Israele.

Sviluppato dalla Israel Aerospace Industries (Iai) di proprietà statale, Ofek-13 sarà dato in dotazione all’esercito israeliano dopo una serie di test in orbita. “Ofek-13 è il più avanzato del suo genere, con capacità di osservazione uniche e consentirà la raccolta di informazioni in tutte le condizioni meteorologiche e di visibilità”.

“Continueremo a dimostrare che non ci sono limiti, nemmeno in cielo, per la difesa israeliana e che continuiamo a sviluppare le sue capacità in tutte le dimensioni di fronte a molteplici sfide”, ha affermato il ministro.

Israele è entrato a far parte del ristretto club delle potenze spaziali nel 1988 con il lancio del suo primo satellite Ofek (“Orizzonte”, in ebraico).