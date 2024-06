Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un’azione molto forte nel nord del Paese.

Israele-Hamas, Netanyahu: “Prepariamo un’azione molto forte nel Nord”

“Siamo pronti a un’azione molto forte nel nord. In un modo o nell’altro ripristineremo la sicurezza al nord del Paese” ha dichiarato il presidente israeliano Benjamin Netanyahu, che nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno 2023, ha visitato Kiryat Shmona, dove ieri sono scoppiati diversi incendi dopo il lancio dei droni dal Libano. Una escalation in Libano potrebbe mettere a rischio la sicurezza di Israele, come affermato da Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato americano.

Hamas tratterà qualsiasi cessate il fuoco che si basi sulla fine della guerra

Hamas tratterà “seriamente e positivamente” qualsiasi cessate il fuoco che si basi su una fine della guerra totale, il ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia e uno scambio di ostaggi. A dichiararlo è stato Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, su Telegram.