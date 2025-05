Il contesto della sicurezza in Europa

Negli ultimi anni, la sicurezza è diventata una priorità assoluta per molti Paesi europei, compresa l’Italia. La crescente instabilità geopolitica, le minacce terroristiche e le sfide emergenti nel cyberspazio hanno spinto i governi a riconsiderare le loro politiche di difesa. La premier Giorgia Meloni, durante un recente question time al Senato, ha sottolineato l’importanza di rafforzare la difesa nazionale, affermando che la spesa per la difesa dovrà salire al 2% del Pil entro il 2025.

Questo obiettivo, sebbene ambizioso, è visto come un passo necessario per garantire la sicurezza del Paese e contribuire agli sforzi collettivi dell’Unione Europea.

Le richieste della NATO e le sfide interne

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha rilanciato la richiesta di un contributo del 5% da parte di ciascun Paese alleato, suddiviso in due livelli di spesa: il 3,5% per la difesa tradizionale e l’1,5% per affrontare le nuove sfide, che spaziano dal cyber attacco alle minacce ibride. Questa richiesta ha sollevato dibattiti all’interno del governo italiano, dove si sta cercando di trovare un equilibrio tra le necessità di spesa per la difesa e le priorità interne, come la sanità e l’istruzione. La sfida sarà quella di giustificare un aumento della spesa in un contesto economico già difficile, dove i cittadini si aspettano investimenti in servizi essenziali.

Il futuro della legge elettorale e le riforme

Oltre alla questione della difesa, Meloni ha anche affrontato il tema della legge elettorale, esprimendo il suo favore per il ritorno delle preferenze. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto significativo sulla rappresentanza politica in Italia, permettendo agli elettori di avere un maggiore controllo sui propri rappresentanti. La premier ha descritto il premierato come “la madre di tutte le riforme”, sottolineando l’intenzione della maggioranza di procedere rapidamente su questo fronte, così come sulla riforma della giustizia. Queste riforme, se attuate, potrebbero trasformare il panorama politico italiano, ma richiederanno un ampio consenso e un dialogo costruttivo tra le diverse forze politiche.