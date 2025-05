Il contesto della sicurezza in Europa

Negli ultimi anni, la sicurezza è diventata una priorità fondamentale per i Paesi europei, in particolare per l’Italia. La crescente instabilità geopolitica e le minacce emergenti, come il terrorismo e le cyber-attività, hanno spinto i governi a rivedere le proprie strategie di difesa. Durante un recente question time al Senato, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di rafforzare la difesa nazionale, annunciando che la spesa per la difesa dovrà salire al 2% del Pil entro il 2025.

Questa decisione è in linea con le richieste della NATO, che ha chiesto a tutti i Paesi membri di aumentare i propri investimenti nella sicurezza.

Le richieste della NATO e le sfide future

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha rilanciato la richiesta di un contributo del 5% da parte di ciascun Paese alleato, suddiviso in due livelli di spesa: il 3,5% per la difesa tradizionale e l’1,5% per affrontare le nuove sfide, che spaziano dal cyber attacco alle minacce ibride. Questo approccio mira a garantire una risposta adeguata e tempestiva alle minacce in continua evoluzione. La premier Meloni ha riconosciuto l’importanza di queste richieste, evidenziando come la sicurezza collettiva sia un obiettivo condiviso da tutti i membri della NATO.

Riforme interne e strategia di governo

Oltre alla questione della difesa, Meloni ha anche affrontato temi legati alla riforma elettorale, esprimendo il suo favore per il ritorno delle preferenze. Ha definito il premierato come “la madre di tutte le riforme”, sottolineando l’intenzione della maggioranza di procedere con decisione su questo fronte, così come sulla riforma della giustizia. Queste riforme sono considerate fondamentali per garantire una governance più efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini. La combinazione di una maggiore spesa per la difesa e di riforme interne rappresenta un passo significativo verso un’Italia più sicura e stabile.