Italia e missione nello Stretto di Hormuz: la posizione di Conte

Conte dice no al ruolo italiano nella missione per lo Stretto di Hormuz e chiede priorità alla diplomazia; sul fronte interno il governo valuta bonus per famiglie a basso reddito e sostegni a trasporto e imprese

Il 19 marzo 2026, a margine di un incontro all’Università Statale di Milano, Giuseppe Conte ha chiarito la sua contrarietà all’ipotesi che l’Italia partecipi a una operazione per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Le dichiarazioni del leader del M5S si inseriscono in un contesto di tensione internazionale, dove decisioni prese oltre Atlantico e in Medio Oriente hanno riversato effetti anche sulle scelte nazionali. Conte ha ribadito che non è compito dell’Italia «rimediare» a iniziative che considera generatori di instabilità, chiedendo invece che si lavori per recuperare forza e dignità alla politica e alla diplomazia.

Quel giorno le parole del leader si sono sommate a un dibattito politico più ampio: sul piano economico il governo, come riportato il 16 marzo 2026, stava valutando misure per contenere il caro carburanti. Tra ipotesi di taglio generalizzato delle accise e soluzioni mirate, la discussione affronta sia l’impatto sui bilanci familiari sia le implicazioni per le casse dello Stato. Il tema unisce questioni di politica estera e scelte economiche domestiche, offrendo uno spaccato sulle priorità e i vincoli dell’esecutivo.

La posizione di Conte sullo Stretto di Hormuz

Conte ha sottolineato che le informazioni su possibili partecipazioni italiane provengono da capitali alleate, e ha rifiutato l’ipotesi che Roma debba intervenire con mezzi militari per tamponare le conseguenze di attacchi esterni. Ha indicato come centrale il ricorso a strumenti diplomatici per ripristinare ordine e stabilità, denunciando gli attacchi che ha definito illegali e attribuendone la responsabilità a scelte politiche di attori internazionali. L’appello è stato chiaro: l’Italia non può essere la forza che corregge l’instabilità generata da altre potenze, ma deve invece difendere la propria autonomia decisionale.

Le implicazioni diplomatiche

La riflessione di Conte apre questioni pratiche: quali strumenti usare per tutelare i traffici marittimi e la sicurezza regionale senza assumere ruoli militari immediati? Secondo il leader, la priorità è rafforzare canali negoziali e multilaterali, valorizzando il ruolo della politica estera e della cooperazione europea. La proposta implica investire in mediazione e coordinamento internazionale, evitando che l’Italia venga coinvolta in iniziative percepite come reattive piuttosto che preventive, ed evitando l’invio di navi, uomini e mezzi a fronte di attacchi esterni.

Il dibattito interno sul caro carburanti

Parallelamente alle tensioni internazionali, il governo ha affrontato il nodo dell’aumento dei prezzi alla pompa. Il documento del 16 marzo 2026 segnala una preferenza per interventi selettivi: un bonus per le famiglie con Isee sotto i 15mila euro, insieme a misure di sostegno per l’autotrasporto e per le imprese più esposte. L’obiettivo dichiarato è concentrare risorse sui soggetti più vulnerabili evitando un taglio generalizzato delle accise, che comporterebbe un costo elevato per il bilancio pubblico e un’efficacia discutibile sul contenimento dell’inflazione.

Scontro politico e numeri sul tavolo

Le opposizioni e associazioni di consumatori hanno spinto per misure più immediate: la leader del Pd ha invocato la restituzione dell’extragettito mentre il Codacons ha stimato in 16,5 milioni di euro al giorno l’impatto aggiuntivo sui consumatori causato dai rincari. Sul fronte delle entrate, si è osservato che l’aumento dei listini genera maggior gettito; secondo alcune stime lo Stato incasserebbe 9,5 milioni di euro in più al giorno rispetto alla fine di febbraio, grazie a Iva e accise che pesano per circa il 58% sul prezzo finale di benzina e gasolio. Si tratta di elementi che condizionano le scelte politiche e tecniche.

Verso decisioni calibrate

Il confronto rimane aperto: il governo deve bilanciare la necessità di sollievo immediato per famiglie e imprese con il vincolo di sostenibilità dei conti pubblici. Alcuni ministri guardano all’uso dell’extragettito Iva come strumento di compensazione, mentre l’esempio del 2026 viene richiamato a supporto della prudenza, viste le ricadute sui conti dello Stato. In attesa di confronti formali in sede di Consiglio dei ministri e del prossimo Consiglio europeo, la linea prevalente sembra orientata a misure mirate e temporanee, evitando soluzioni generalizzate che potrebbero compromettere la capacità di intervento futuro.