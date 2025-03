Il ruolo del governo nella politica estera

In un contesto internazionale sempre più complesso, il vicepremier Antonio Tajani ha voluto fare chiarezza sul ruolo del governo italiano nella definizione della politica estera. Durante la convention di Forza Italia a Palermo, Tajani ha affermato che “la politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri”. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza di una linea chiara e unitaria nella gestione delle relazioni internazionali, evitando che iniziative personali possano confondere le posizioni ufficiali del governo.

Iniziative personali e legittimità

Il vicepremier ha anche commentato la recente telefonata tra Matteo Salvini e il vicepresidente americano JD Vance, definendola “legittima”. Secondo Tajani, è normale che i membri del governo intrattengano rapporti con esponenti di altre nazioni, ma è fondamentale che tali interazioni non sovrappongano le linee politiche stabilite. “Il resto sono iniziative legittime personali”, ha precisato, evidenziando la necessità di mantenere una distinzione tra le azioni individuali e le posizioni ufficiali del governo italiano.

Rafforzare i legami con gli Stati Uniti

La telefonata tra Salvini e Vance, descritta come “tra amici”, ha avuto come obiettivo quello di rafforzare la partnership tra Roma e Washington. Questo avviene in un momento in cui si vocifera di una possibile missione di Giorgia Meloni alla Casa Bianca, un evento che potrebbe ulteriormente consolidare i legami tra i due Paesi. Tajani ha confermato che il governo sta lavorando attivamente per mantenere e sviluppare relazioni solide con gli Stati Uniti, un partner strategico per l’Italia.