Governo Meloni e guerra USA-Iran: le possibili zone rosse in Italia e le basi militari sotto osservazione. Gli ultimi sviluppi del conflitto.

Le tensioni legate alla guerra tra USA e Iran stanno aumentando l’attenzione anche in Europa. In questo contesto si parla di possibili “zone rosse” in Italia, cioè aree dove la presenza di basi militari e infrastrutture sensibili richiedono controlli più intensi. Il governo guidato da Giorgia Meloni ribadisce che il Paese non è coinvolto nel conflitto, ma ha rafforzato la vigilanza su numerosi siti legati alla presenza della NATO.

Guerra in Iran, la posizione del governo Meloni e i possibili rischi per il Paese

Il primo livello ipotizzato è quello di azioni terroristiche o sabotaggi mirati contro basi militari o strutture occidentali, considerato lo scenario più plausibile nel breve periodo. Un secondo ambito riguarda attacchi informatici, campagne di propaganda o altre operazioni ibride contro infrastrutture critiche. L’ipotesi più estrema – un attacco militare diretto sul territorio italiano – viene invece ritenuta poco probabile, poiché equivarrebbe a colpire direttamente la NATO, con conseguenze militari e diplomatiche molto più ampie. Per questo, nonostante il clima internazionale teso, gli esperti ritengono che il rischio immediato resti limitato, pur richiedendo un livello elevato di vigilanza.

Nel frattempo il governo italiano continua a ribadire la propria linea di prudenza. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato con fermezza a Fuori dal Coro: “Non intendiamo entrare in guerra, non ci entreremo“, sottolineando che la presenza italiana nei Paesi del Golfo ha finalità “solo a scopo difensivo“. Pur riconoscendo che il contesto internazionale è complesso – “un quadro in cui sono oggettivamente saltate le regole del diritto internazionale“– la presidente del Consiglio evita giudizi netti sull’azione militare contro Teheran: “Non ho oggettivamente gli elementi necessari… per prendere una posizione categorica“. La posizione dell’esecutivo resta dunque quella di non partecipazione al conflitto, pur consapevole che la crisi potrebbe avere effetti indiretti anche sull’Italia, sia sul piano della sicurezza sia su quello economico.

Oltre alla dimensione militare, l’attenzione del governo si concentra infatti anche sull’impatto economico della crisi, in particolare sui prezzi dell’energia e dei carburanti. In questo contesto, ha ricordato la premier, l’obiettivo è impedire che le tensioni internazionali si traducano in rincari ingiustificati per cittadini e imprese, mantenendo al tempo stesso una posizione di equilibrio sul piano diplomatico.

Italia, quali sono le zone rosse in caso di escalation nella guerra USA-Iran

L’aumento delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran ha spinto diversi Paesi europei a intensificare l’attenzione sulla sicurezza. Anche l’Italia, pur non essendo direttamente coinvolta nel conflitto, ha rafforzato le misure di controllo attorno a infrastrutture considerate sensibili, soprattutto quelle legate alla presenza militare statunitense e alla rete della NATO. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha infatti ribadito con chiarezza che il Paese non partecipa alla guerra, ma il suo peso geopolitico nel Mediterraneo rende necessario un monitoraggio più attento di alcune aree strategiche.

Tra i punti ritenuti più sensibili dagli esperti spicca la Sicilia, spesso descritta come una piattaforma cruciale per le operazioni militari nel Mediterraneo. Qui si trova la base di Naval Air Station Sigonella, da cui partono droni e velivoli destinati alla sorveglianza delle aree di crisi. Nella stessa regione è attivo anche il sistema satellitare MUOS di Niscemi, fondamentale per le comunicazioni globali della Marina statunitense. Un altro polo rilevante è il Nord-Est italiano: la base aerea di Aviano Air Base ospita il 31st Fighter Wing dell’US Air Force e rappresenta una piattaforma operativa per missioni NATO in Europa, Africa e Medio Oriente. Nella stessa area, la città di Vicenza accoglie strutture come Caserma Ederle e la base Caserma Del Din, sede di reparti statunitensi tra cui la 173ª brigata aviotrasportata.

Importante anche il nodo logistico di Camp Darby, uno dei maggiori depositi di armi e munizioni statunitensi fuori dagli Stati Uniti, collegato direttamente al porto di Livorno e alla rete ferroviaria militare. Nel Sud, invece, l’area di Napoli ospita il comando della Sesta Flotta statunitense, centro di coordinamento per molte operazioni navali nel Mediterraneo, con il porto di Gaeta utilizzato come base di supporto. Nel Nord Italia viene spesso citata anche la base di Ghedi Air Base, dove sono custodite bombe nucleari tattiche B61 inserite nel sistema di deterrenza dell’Alleanza Atlantica. In un eventuale scenario di crisi globale, infrastrutture di questo tipo acquisirebbero un valore strategico ancora più alto.