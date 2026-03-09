Emergono nuove prove rispetto all’attacco effettuato alla scuola di Minab lo scorso 28 febbraio e che avrebbe portato alla morte di 175 bambine di una scuola femminile, queste prove emerse ora permetterebbero di avere un quadro più delineato della manovra e anche delle colpe da attribuire.

Trump non si ritiene responsabile del gesto

Donald Trump ha visto le immagini dell’attacco e non ritiene gli Stati Uniti responsabili di un gesto simile. Il Presidente è stato intervistato sulla questione dai reporter lo scorso sabato, come riportato da Leggo.it ed egli nega qualsiasi coinvolgimento.

Nel frattempo il Pentagono ha aperto un’inchiesta rispetto all’attacco per scoprire se effettivamente vi siano stati tentativi per mano americana così da stabilire le effettive responsabilità. Naturalmente se la colpa dovesse essere degli USA la percezione cambia radicalmente.

Il video dell’attacco alla scuola in Minab

E’ stato pubblicato sia dalla stampa semi-ufficiale Mehr che dal New York Times il video dell’attacco con missili alla scuola femminile di Minab, avvenuto il 28 febbraio.

Secondo l’analisi di esperti l’attacco è stato fatto tramite l’utilizzo di missili Tomahawk, arma di precisione in possesso solamente alle forze armate militari americane.

Stando ai fotogrammi del video, come riportato anche da Leggo.it, il missile che centra quello che si suppone essere un centro medico, arriva dopo che un altro missile ha colpito l’area della scuola.

Di conseguenza la matrice dell’attacco sembra essere totalmente americana. I controlli effettuati anche tramite esperti sanciscono questo, si tratterebbe di un fatale errore di identificazione da parte dell’esercito USA dietro la terribile tragedia.