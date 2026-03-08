Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato i vertici militari per una riunione di emergenza vista la situazione in Medio Oriente. I dettagli.

Guerra in Iran, Crosetto convoca i vertici militari

La guerra in Iran e la conseguente crisi nel Medio Oriente preoccupa anche l’Europa e quindi anche l’Italia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto nella giornata di ieri, sabato 7 marzo 2026, ha convocato i vertici militari, ovvero una riunione di emergenza in videoconferenza con i i vertici delle Forze Armate e con l’industria della difesa nazionale, in totale circa 130 persone. A renderlo noto lo stesso Crosetto, che ha anche spiegato i motivi di questa riunione di emergenza. Vediamoli insieme.

Guerra in Iran, Crosetto convoca i vertici militari: “Riunione di emergenza per rafforzare la difesa”

In una nota il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver convocato una riunione di emergenza con i vertici militari, cui hanno partecipato circa 130 persone, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, e il Direttore nazionale degli Armamenti, l’ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani: “nel corso della riunione ho sollecitato l’industria della difesa ha segnalare tutte le proprie disponibilità operative, i programmi in fase di finalizzazione e ogni iniziativa che possa contribuire, in tempi brevissimi, a rafforzare ulteriormente la difesa, specie quella area, del Paese, nonché quella dei Paesi alleati e dei Paesi vicini. L’incontro aveva l’obiettivo di condividere la complessa situazione geopolitica, specie, adesso, in Medio Oriente; e di stimolare e responsabilizzare l’industria delle difesa sulla necessità di tutelare gli interessi nazionali, impegnandosi oltre i normali canoni commerciali.”