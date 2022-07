Iv: Gozi, 'benvenuta Troiano, famiglia Renew si allarga'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "La famiglia di Renew continua a crescere e a rafforzare la sua azione in Europa e in Italia. Benvenuta a Francesca Troiano, che da oggi entra a far parte di Italia Viva. Insieme a lei e ai tanti che si avvicinano ogni giorno al nostro progetto, lavoriamo per dare vita a Renew Italia, una grande forza democratica, liberale, riformatrice ed europeista, all’altezza delle sfide che il futuro ci pone, contro i vecchi schemi del passato e le facili (e sbagliate) ricette di sovranisti e populisti, di una destra sempre più estrema e una sinistra sempre più populista".

Così Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.