Iv: Renzi, 'la Leopolda raddoppia, evento sull'Europa con il Pde'

Roma, 16 gen (Adnkronos) – "Fervono i preparativi per la Leopolda 2024 'Riaccendere le stelle'. Il format è lo stesso di sempre ma quest’anno è talmente ricco di entusiasmo, preiscrizioni e idee che abbiamo deciso di organizzare prima dell’apertura ufficiale della sera del venerdì un evento concentrato sull’Europa realizzato in collaborazione con il Pde (Partito democratico europeo). Seguiranno maggiori dettagli ma chi potrà arrivare a Firenze nella giornata del venerdì avrà la possibilità di partecipare anche all’evento sull’Europa. Insomma: la Leopolda non lascia. Raddoppia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.