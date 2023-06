Home > Video > Jessica e Paolo Cantelli pubblicano un video denuncia mentre un vigile fa lor... Jessica e Paolo Cantelli pubblicano un video denuncia mentre un vigile fa loro una multa: in realtà il figlio stava male

“Sta facendo il verbale anche se gli ho detto che mio figlio è in ipoglicemia”: Jessica e Paolo Cantelli stanno aspettando il figlio mentre è in un bar a mangiare qualcosa. Anche se si tratta di un’emergenza, il vigile compila lo stesso il verbale dopo aver constatato che la coppia ha fermato la macchina dove non avrebbe potuto. Voi come avreste reagito?