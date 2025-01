Macabra scoperta a bordo di un aereo della compagnia statunitense JetBlu. Dopo l’atterraggio del velivolo all’aeroporto della Florida sono stati infatti trovati due cadaveri nel vano carrello. Le indagini sono in corso.

Subito dopo l’atterraggio di un aereo della compagnia statunitense JetBlu all’aeroporto di Fort Lauderdale in Florida, sono stati trovati nel vano carrello i cadaveri di due persone. E’ stata la stessa compagnia aerea, attraverso un comunicato, a diramare la macabra scoperta. I due corpi non sono ancora stati identificati e le indagini sono tutt’ora in corso. L’aereo era partito da New York ed è atterrato in Florida alle 23.10 (ora locale) di lunedì 6 gennaio.

Le autorità stanno ancora cercando di scoprire chi sono le due persone trovate morte nel vano carrello di un aereo della compagnia statunitense JetBlu in Florida. Ma ecco cosa si legge nel comunicato della compagnia aerea: “al momento l’identità degli individui e le circostanze relative al modo in cui hanno avuto accesso all’aereo rimangono sotto inchiesta. Questa è una situazione straziante e ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le autorità per supportare i loro sforzi per capire come ciò è accaduto.”