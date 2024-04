Jodie Foster lascia l'impronta delle mani sull'Hollywood Boulevard

Roma, 20 apr. (askanews) - Jodie Foster ha lasciato l'impronta delle mani e dei piedi nel cemento sull'Hollywood Boulevard in una cerimonia che l'ha vista accanto alle colleghe Jamie Lee Curtis e Alexandra Hedison. Una lunga strada per l'attrice che cominciò la carriera da bambina con la celebre pu...

Roma, 20 apr. (askanews) – Jodie Foster ha lasciato l’impronta delle mani e dei piedi nel cemento sull’Hollywood Boulevard in una cerimonia che l’ha vista accanto alle colleghe Jamie Lee Curtis e Alexandra Hedison. Una lunga strada per l’attrice che cominciò la carriera da bambina con la celebre pubblicità della crema solare Coppertone e poi facendo la baby prostituta in “Taxi Driver” di Martin Scorsese, fino ai due Oscar vinti per “Sotto accusa” e “il silenzio degli innocenti”.

“È incredibile perché ho vissuto tutta l’infanzia a dieci metri da qui” ha detto Foster – praticamente bilingue – nel suo impeccabile francese.