Judo: Grand Slam, Manuel Lombardo trionfa ad Antalya nei 73 kg

Antalya, 1 apr. – (Adnkronos) – Primo podio per l’Italia del judo ad Antalya (Turchia). La seconda giornata del quinto Grand Slam stagionale, infatti, ha visto il trionfo di Manuel Lombardo nella categoria dei -73 kg maschili. L’azzurro ha mostrato sin da subito un ottimo livello andandosi ad aggiudicare la Pool B in virtù dei successi sul kuwaitiano Naser Almutairi, sull’austriaco Samuel Gassner, sullo statunitense Jack Yonezuka e sullo spagnolo Salvador Cases Roca. In semifinale, poi, ha avuto la meglio nei confronti dell’azero Hidayat Heydarov.

Il torinese, giunto all’ultimo atto, ha piazzato il punto esclamativo contro il mongolo Tsogtbaatar Tsend-Ochir, che si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio. Una prova di forza molto significativa per l'italiano nell'ultimo appuntamento sul massimo circuito prima dei Mondiali di Doha (Qatar), in partenza nella prima metà del mese di maggio. Sono arrivati terzi, infine, l’ucraino Vladyslav Kazimirov ed il sopracitato Heydarov, che nelle finali meno nobili hanno prevalso rispettivamente sul tedesco Igor Wandtke e sul connazionale Nurlan Osmanov.

Nella stessa categoria Giovanni Esposito ha superato il gambiano Faye Njie con ippon di o uchi gari, ma nel turno successivo, con l’azero Nurlan Osmanov, dopo due sanzioni a carico di entrambi, l’azzurro è stato penalizzato per la terza volta chiudendo ogni possibilità di andare avanti. Negli 81 kg Tiziano Falcone è stato fermato al primo turno da un juji gatame dello sloveno Jus Mecilosek, mentre Antonio Esposito ha superato l’ostico ucraino Hievorh Manukian, penalizzato tre volte ed è stato successivamente sconfitto dall’azero Zelim Tckaev, che è riuscito a prevalere grazie ad un wazari di uchi mata.